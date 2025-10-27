В Карелии намерены создать турмаршрут по фильму "А зори здесь тихие"

Считаем это важным нашим достоянием, отметил глава республики Артур Парфенчиков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Турмаршрут по местам съемок фильма "А зори здесь тихие" намерены организовать в Карелии по аналогии с действующим турмаршрутом, который посвящен легендарной комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"Есть идеи сделать арт-пространства, которые будут отражать историю кинематографии, которая была на территории Карелии в советский период. Это известные фильмы, такие, например, как "Любовь и голуби". Есть [дальнейшие] планы по турмаршруту с этим фильмом, этот маршрут становится все более популярным, есть идея зафиксировать интересные вещи. Есть [аналогичный] проект по фильму "А зори здесь тихие". Считаем это важным нашим достоянием", - рассказал Парфенчиков.

Фильм по повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие" о судьбах и подвиге пяти девушек-зенитчиц и их командира был снят Станиславом Ростоцким в 1972 году. В ролях снимались Андрей Мартынов, Ольга Остроумова, Ирина Шевчук, Елена Драпеко. Съемки проходили недалеко от Рускеальского каньона на реке Тохмайоки, а также в Пряжинском районе Карелии на берегу Сямозера.