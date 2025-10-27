В ГД внесли законопроект об однократном праве военных на получение жилья

Согласно законопроекту, военные смогут получить жилье или средства на его покупку и строительство однократно, за исключением случаев улучшения жилищных условий

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, уточняющий порядок обеспечения жильем военнослужащих. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Изменения предусмотрены в закон "О статусе военнослужащих". Как отмечается в пояснительной записке, законопроект подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда Российской Федерации в целях устранения неопределенности правового регулирования по вопросу жилищного обеспечения военнослужащих, ранее уже обеспеченных за счет государства в качестве членов семей иных граждан. Законопроектом предлагается уточнить положения законопроекта, касающиеся обеспечения жильем военнослужащих.

Предполагается, что военнослужащие смогут получить жилье или средства на его покупку и строительство однократно, за исключением случаев улучшения жилищных условий. Кроме того, подразумевается, что ранее полученное жилье или средства на его покупку в качестве члена семьи другого военнослужащего не является основанием для отказа в признании военнослужащего нуждающимся в жилье.

Также предлагается уточнить порядок улучшения жилищных условий военнослужащих в период военной службы. Так, в качестве условий для получения соответствующей меры поддержки предлагается установить вступление в брак, рождение или усыновление детей. Как отмечается в пояснительной записке, эта мера направлена на укрепление института семьи, улучшение демографической ситуации, а также повышение уровня социальных гарантий и привлекательности военной службы за счет поддержания государством достойного уровня жилищной обеспеченности военнослужащих и членов их семей.

Кроме того, предлагается определить единую учетную норму площади жилого помещения для признания военнослужащих нуждающимися в жилых помещениях в размере 15 кв. м. В настоящее время размер учетной нормы устанавливается органом местного самоуправления в избранном военнослужащим населенном пункте. "Установление единого подхода к определению критерия нуждаемости исходя из учетной нормы в размере 15 кв. м позволит обеспечить равные возможности при реализации прав военнослужащих на жилищное обеспечение вне зависимости от места постановки на учет нуждающихся", - говорится в документе.