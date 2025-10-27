Пострадавших от атак ВСУ в Белгородской области детей перевозят в Москву

На амбулаторном лечении находятся 13 человек, еще 10 остаются в стационарах

БЕЛГОРОД, 27 октября. /ТАСС/. На лечение в Москву перевозят двоих детей, получивших ранения при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Масловой Пристани Шебекинского округа Белгородской области 26 октября. Об этом в беседе с журналистами рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

"Трое детей пострадали: двое в Масловой Пристани. [Сначала] в детской областной больнице были, в настоящее время транспортируются в РДКБ (Российскую детскую клиническую больницу - прим. ТАСС) в Москву, в 14:40 [мск] машина выехала. Один ребенок в средней степени тяжести находятся в отделении [в больнице Белгородской области]", - сказал он.

По словам министра, из 23 пострадавших при атаках ВСУ за минувшие сутки 13 находятся на амбулаторном лечении, еще 10 проходят лечение в стационарах. Двое пострадавших находятся в областной клинической больнице, один из них в средней степени тяжести, еще один с ранением черепа в тяжелом состоянии находится в реанимации, врачи оценивают динамику его состояния как положительную.

Еще один пострадавший с ранением бедра находится в Шебекинской ЦРБ в средней степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь.