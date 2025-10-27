ICMR: каждый пятый горожанин в России стал регулярно посещать театры

По данным исследования компании, 21% жителей городов ходят в театр хотя бы раз в два-три месяца

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Порядка 21% жителей российских городов признались, что посещают театр хотя бы раз в два-три месяца, в третьем квартале 2025 года. Об этом говорится в исследовании компании ICMR, с которым ознакомился ТАСС.

"По данным опроса, в третьем квартале 2025 года театры стал регулярно посещать каждый пятый горожанин: по сравнению с тем же периодом 2024 года выросла доля тех, кто посещает театральные постановки хотя бы раз в два-три месяца (с 19,5% до 21,0%). 22,1% горожан ходят на концерты с такой же периодичностью (год назад доля составляла 21,4%)", - говорится в сообщении. В онлайн-опросе приняли участие 7 200 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет.

Отмечается, что частота посещения спортивных событий, мюзиклов, оперы и балета - не показала значимых изменений год к году. В свою очередь, общая доля тех, кто хоть раз в три месяца посещает перечисленные развлекательные мероприятия выросла с 52,7% до 54,0% год к году. Во всех категориях развлечений жители городов чаще покупают билеты онлайн, чем в кассах.