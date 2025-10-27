В центре Москвы в ноябре состоится выставка фестиваля "Открытый город"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Выставка "Архитектура мобильности" - финал ежегодного фестиваля Москомархитектуры "Открытый город" - пройдет с 13 по 16 ноября в Музее архитектуры им. А. В. Щусева, во флигеле "Руина". Фестиваль в сфере архитектурного образования и карьеры проводится по инициативе главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектуры) Сергея Кузнецова, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Десять лет назад фестиваль был скорее экспериментом, попыткой объединить образовательные программы и профессиональное сообщество. Сегодня это зрелая платформа с сильной школой, всероссийским участием, конкурсами, воркшопами, и главное - с понятным социальным эффектом. Многие студенты-участники выставки прошлых лет уже реализуют проекты в Москве и других городах России. Фестиваль вырос из локального события в масштабное движение, влияющее на реальную архитектурную среду", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что юбилейный сезон фестиваля посвящен развитию транспортной среды города как многослойной структуры, сочетающей функциональность с символическим и эмоциональным потенциалом. Приглашенный куратор фестиваля "Открытый город", руководитель архитектурного бюро "АБТБ" и автор множества проектов транспортной инфраструктуры Тимур Башкаев вместе с историком и исследователем архитектуры Александром Змеулом предложили рассмотреть повышение качества мобильности на макро- и микроуровне, изучив вопрос в масштабе агломерации, города, района, конкретного участка или объекта.

Выставка "Архитектура мобильности" представит работы 15 проектных команд, посвященные переосмыслению устоявшихся понятий о транспортных сервисах и городской инфраструктуре. Команды состояли из студентов 26 вузов из 16 городов России. Работа велась в течение четырех месяцев в рамках воркшопов под кураторством Музея транспорта Москвы, Института Генплана Москвы, архитектурных бюро ARCHINFORM, nefa architects, ATRIUM, CONTINUUM, SCAPE, Blank Architects, DDD Architects, IND, DO buro, DOMO Spacerunners, Asadov, проектного бюро Marks Group, а также компаний Aeronova, InnovaTransport, "Илья Мочалов и Партнеры", Capital Alliance, "STEP. Транспортные решения", "Простор" и "Сила ветра" и студии Sintez.Space.