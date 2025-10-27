В Махачкале ликвидируют часть незаконных съездов на центральную магистраль

Эти меры предпринимаются в рамках реализации пилотного проекта по организации выделенной полосы для общественного транспорта

МАХАЧКАЛА, 27 октября. /ТАСС/.Мэрия Махачкалы начала закрывать несанкционированные съезды с дублеров на центральную магистраль проспекта Акушинского. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"На проспекте Акушинского начаты работы по закрытию несанкционированных съездов с дублеров на центральную магистраль.<…> Предусмотрено закрытие 12 из 28 возможных съездов, а также установка бордюров на 20 участках дороги", - говорится в сообщении.

Эти меры предпринимаются в рамках реализации пилотного проекта по организации выделенной полосы для общественного транспорта.

Финальным этапом мероприятий станет создание выделенной автобусной полосы, которая появится на одной стороне, а в перспективе - на обеих сторонах проспекта Акушинского.