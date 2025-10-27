Эксперт Тлисов: Северный Кавказ станет центром культурного обмена и сотрудничества

Через узел можно обеспечивать взаимодействие с нашими соседними государствами, отметил директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ

ПЯТИГОРСК, 27 октября. /ТАСС/. Северный Кавказ может стать центром притяжения для поиска успешных практик и развития международных отношений с Россией. Такое мнение выразил в ходе пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

"Самое главное - этот формат многообразия культур становится очень интересным с точки зрения обучения, и в этом отношении Северный Кавказ может быть центром притяжения для поиска успешных практик и возможностей для наших партнеров, для развития отношений не только с конкретными субъектами, но и в целом с Россией. И через узел Северного Кавказа можно обеспечивать взаимодействие с нашими соседними государствами", - сообщил Тлисов.

По его словам, проекты, которые реализуются в области сельского хозяйства и туризма, можно успешно транслировать.

"Северный Кавказ всегда являлся центром внимания и интереса разных государств как регион, который находится у границ Российской Федерации, и всегда есть попытки каким-то образом повлиять на него, потому что, во-первых, благодатная земля, потрясающий климат, замечательные ресурсы, в том числе и человеческие - это наверное основное богатство Северного Кавказа, которое необходимо реализовывать. Развивая эти возможности, мы могли бы становиться интересным примером и центром притяжения для наших партнеров. Крупные инвестиционные проекты, которые сейчас к нам приходят, являются привлекательными с точки зрения формата, потому что значительная часть региона - это сельские территории, при этом есть уникальные промышленные производства. Решения, которые применяются сейчас в сельском хозяйстве и в области туризма, можно успешно транслировать", - добавил спикер.

Он также отметил важность информационной поддержки. Он подчеркнул активное участие и поддержку ТАСС в организации и освещении Международного форума "Северный Кавказ: культурный код в развитии международного сотрудничества", который играет значимую роль в укреплении диалога и культурных связей в регионе.