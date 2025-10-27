Кавказский заповедник передаст шесть горных зубров в Абхазию для восстановления популяции

Под вольер для содержания маточного поголовья выделено 4 га, на территории уже начали подготовку к строительству ограждений и другой необходимой инфраструктуры для содержания, кормления, а также разведения зубров

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 27 октября. /ТАСС/. Шесть горных зубров будут переданы в 2026 году из Кавказского государственного природного биосферного заповедника на территорию Республики Абхазия для создания полувольной группировки зубров, которой предстоит стать основой для восстановления популяции на территории Псху-Гумистинского заповедника. Об этом сообщила пресс-служба Кавказского заповедника.

"В городе Сухум (Республика Абхазия) состоялось первое заседание Российско-Абхазской экспертной рабочей группы по передаче горных зубров из Российской Федерации в Республику Абхазия. Стороны договорились о перемещении шести горных зубров (двух самцов и четырех самок) из Кавказского заповедника РФ на территорию Республики Абхазия в 2026 году. Полувольную группировку горного зубра, которой предстоит стать основой для восстановления популяции, планируется создать на территории Псху-Гумистинского заповедника Республики Абхазия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что исторически зубры обитали в Абхазии, но были полностью истреблены в 1927 году. В качестве маточного поголовья из Кавказского заповедника привезут молодых, но не новорожденных зубров. На всех этапах реализации программы специалисты Кавказского заповедника готовы оказать консультационную помощь, в частности, это касается подкормки и содержания зубров. Также ученые готовы поделиться опытом реализации подобной программы по возвращению полностью исчезнувшего вида в дикую природу - до сих пор данный эксперимент по восстановлению вольноживущей популяции зубров успешно реализован только в Кавказском заповеднике.

Специалисты-зоологи и ботаник Кавказского заповедника посетили Псху-Гумистинский заповедник, обследовали территорию, которая рассматривается для создания центра реинтродукции горного зубра. Этот участок расположен в труднодоступной местности - в пойме горной реки и прилегающего лесного массива. Под вольер для содержания маточного поголовья выделено 4 га, на территории уже начали подготовку к строительству ограждений и другой необходимой инфраструктуры для содержания, кормления, а также разведения зубров.

О заповеднике

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая его площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.