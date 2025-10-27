Юриста Татьяну Монтян внесли в перечень террористов и экстремистов

Ведущий канала "Соловьев Live" Борис Якеменко ранее заявил, что Монтян причастна к хищению средств из организованных ею сборов на поддержку бойцам СВО

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Юрист и публицист Татьяна Монтян внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

"Монтян Татьяна Николаевна, 29.08.1972 г. р., г. Керчь Крымской области УССР", - указано в реестре.

Ранее ведущий программ "Наши" и "Утро Z" на канале "Соловьев Live" Борис Якеменко заявил, что Монтян причастна к хищению средств из организованных ею сборов на поддержку бойцам СВО. Как утверждала Служба безопасности Украины (СБУ), Монтян находится в РФ с 2021 года.

Позже, после обновления реестра, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что большое количество граждан обращались к ней в организацию в связи с дискредитирующими публикациями о российской армии в блоге Монтян. "Мы направили соответствующее обращение в МВД", - добавила она.