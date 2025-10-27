В Москве наградили победителей Международной медиапремии "Честный взгляд"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Победителей IV Международной медиапремии "Честный взгляд" для зарубежных журналистов и блогеров наградили в Москве. Участие в торжественной церемонии приняли более 100 журналистов со всего мира, сообщили ТАСС организаторы премии.

Церемония в рамках Международного форума сотрудничества, посвященного 100-летию народной дипломатии, отмечаемому в 2025 году в Российской Федерации.

"Писать и снимать честно о России сегодня - это поступок, для которого нужна храбрость. Честность вообще требует храбрости. Мы придумали эту историю вместе с нашими друзьями - ведущими российскими СМИ, которые выступают сегодня партнерами конкурса, для того, чтобы сказать "спасибо" журналистам со всего мира за их честность и принципиальность. Все те, кто пришел сегодня на эту церемонию - эта благодарность, в первую очередь вам!" - заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, приветствуя участников церемонии награждения победителей премии.

На Медиапремию 2025 года поступила 821 заявка от участников из 75 стран, включая страны СНГ, Африки, Азии, Западной Европы, Северной и Южной Америки. Количество заявок и участников увеличивается с каждым годом, а значения 2025 года стали рекордными за все время проведения, отметили организаторы.

Гран-при III международной медиапремии "Честный взгляд" присудили журналисту сербского телеканала "Балкан Трип" Бошко Козарски. Бошко - телеведущий и общественный деятель, автор документальных телепроектов о путешествиях "Культуриста" ("Культурный турист") и "Оаза" ("Оазис"), которые выходят на сербском канале "Балка Трип" с охватом аудитории более 7 млн зрителей).

С 2022 года Бошко Козарски при поддержке Русского Дома в Белграде работает над специальным проектом о путешествиях по России "Культуриста в России", цель которого - продвижение русского языка, а также позитивного образа России как современной активно развивающейся страны с богатым историческим и культурным наследием среди многомиллионной сербской и балканской аудитории.

Другие номинации

Более 200 заявок поступило на конкурс в номинации "Лучший материал в жанре публицистики и документалистики". Победителем в ней стал тележурналист из Индии Маниш Кумар Джа. Маниш Кумар - старший журналист и исполнительный редактор телеканала TV9 Bharatvarsh, крупнейшего новостного канала Индии с аудиторией более 700 миллионов человек.

Финалистами в номинации "Лучший материал в жанре публицистики и документалистики" стали Виктор Скрипниченко, корреспондент казахстанского сетевого издания "Устинка LIVE" и Самвел Алексанян, главный редактор ведущего печатного и сетевого издания Юга Армении "Сюняц Еркир".

Номинация "Лучший материал о международном культурном, социальном или гуманитарном партнерстве с Россией" стала самой востребованной среди участников Медиапремии 2025 года. Она собрала 272 заявки - более трети от всего объема поступивших в этом году материалов.

Победа в этой номинации присуждена Короне Перер, автору независимого итальянского издания Giornale Sentire. Корона - обладательница трех национальных журналистских премий и автор шести книг. Финалистами в номинации стали Тарас (Тариэл) Гагнидзе, журналист издания "Грузия и мир" и Белвия Эсперанса Рефейбона из Центральной Африканской Республики, главный редактор издания Oubangui M dias.

Победителем в номинации "Лучший материал в жанре репортажа" стал журналист Гиви Пейкришвили, стрингер-оператор видеоагентства Ruptly в Грузии. В финал номинации вышли репортер видеоагентства Ruptly в Казахстане Даулет Кушеев и ведущий круглосуточного информационного телеканала Киргизии "Ала-Тоо 24" Мирбек Молдакунов.

Номинация "Лучший материал по теме народной дипломатии" приурочена к 100-летию юбилею работы, направленной на выстраивание мостов дружбы между Россией и другими странами. 134 материала по этой теме были приняты Организационным комитетом, а победа присуждена коллективу китайского информационного агентства Синьхуа. Награду принял представитель журналистского коллектива Мэн Цзинь. Почетные места в финале номинации заняли Ахмед Наджи, корреспондент ежедневной марокканской газеты L'Opinion des jeunes (Мнение молодежи) и создатель итальянского издания Gothic Network Патриция Бой.

На номинацию "Лучший материал молодых журналистов о Российской Федерации" поступила 71 заявка. Победителем стал Даниил Листвин, шеф-редактор русскоязычного интернет-издания NOVA24. Места финалистов разделили Сорбон Окилшоев, журналист из Таджикистана и Гаель Амер, журналистка ливанского издания Фанкуш.

Специальная премия "Наследие. Память. Время" от партнера Медиапремии 2025 года организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" вручена Алене Котаевой, заместителю главного редактора журнала "Русское слово в Южной Осетии".

