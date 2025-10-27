Врач назвала пять основных принципов долголетия

"Секрет" заключается в соблюдении комплексного протокола, а не "волшебных таблетках", отметила доктор медицинских наук Ирина Стражеско

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Секрет долголетия кроется не в приеме "волшебных таблеток", а в соблюдении комплексного протокола, включающего сбалансированное питание, регулярную физическую активность, полноценный сон, контроль за стрессом и чекап организма. Об этом сообщила ТАСС доктор медицинских наук, заместитель директора по трансляционной медицине РГНКЦ Пироговского университета, профессор кафедры болезней старения Пироговского университета Ирина Стражеско.

"Секреты долголетия существуют: это протокол, а не пилюля. Питание - самый мощный эпигенетический инструмент, но нужно не просто "есть меньше", а "есть умно". Соблюдайте интервальное голодание, ограничьте ежедневный период приема пищи 10-12 часами. Исследования связывают такой режим с улучшением метаболического здоровья и увеличением продолжительности жизни. Сфокусируйтесь на качестве еды, а не на подсчете калорий. Ограничьте потребление сахара и алкоголя", - сказала она.

Стражеско уточнила, что второй ключевой фактор, влияющий на долголетие - это движение. Причем речь идет не об изнурительных тренировках, а о регулярной и разнообразной физической активности. Например, силовые тренировки, аэробные нагрузки, йога, тай-чи и другие.

Немаловажен и сон, длительность которого должна составлять около 7-9 часов. Ложиться и вставать в одно и то же время необходимо даже в выходные.

Для борьбы со стрессом, который также напрямую влияет на долголетие, врач рекомендует медитации, хобби, волонтерство, поддержание глубоких, теплых отношений с семьей и друзьями.

Целенаправленный чекап факторов риска возраст-ассоциированных заболеваний, таких как остеопороз и предиабет, тоже поможет сохранить годы жизни. "Нужно ввести контроль "большой тройки": артериальное давление, уровень сахара в крови и липидный профиль", - подчеркнула она.