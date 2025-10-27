В московском метро запустят посвященный Орловской области поезд

Переговоры с метрополитеном уже идут, отметил губернатор Андрей Клычков

ОРЕЛ, 27 октября. /ТАСС/. Один из поездов Московского метрополитена оформят с представлением достопримечательностей и брендов Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

"Открою еще один секрет: в ближайшее время в московском метро появится поезд, посвященный Орловской области. Переговоры с руководством Московского метрополитена уже идут. До конца года, думаю, вопрос решим", - сказал он.

По мнению властей, запуск тематического поезда - один из способов рассказать об Орловской области аудитории московского метро.

Клычков также отметил, что достопримечательности Орловской области попали на брендированную продукцию от сети "Вкусно - и точка", которая будет распространяться по всей стране. По его словам, дизайн из Орловской области дополнил серию, посвященную крупнейшим городам России, где изображен один из наиболее узнаваемых брендов региона - зубр из "Орловского полесья". "7 млн видов продукции "Вкусно - и точка" будет продвигать Орловская область", - добавил губернатор.