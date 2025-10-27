Адвокат Саркисян: экс-командующего армией Карабаха перевели под домашний арест

Микаэль Арзуманян, которому инкриминируют служебную халатность при обороне города Шуши осенью 2020 года, находился под арестом с 1 сентября 2022 года

ЕРЕВАН, 27 октября. /ТАСС/. Бывший командующий армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Микаэль Арзуманян решением Антикоррупционного суда Армении переведен под домашний арест после трех с лишним лет нахождения под арестом, сообщил его адвокат Ерем Саркисян.

"Решением судьи Антикоррупционного суда Республики Армения Вардгеса Саркисяна мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего командующего Армией обороны, генерал-лейтенанта Микаэля Арзуманяна была заменена на домашний арест", - написал Саркисян в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Арзуманян находился под арестом с 1 сентября 2022 года. Военный следственный департамент Следственного комитета Армении инкриминирует Арзуманяну служебную халатность при обороне города Шуши осенью 2020 года. Арзуманян вины не признает. Генерал-лейтенант Арзуманян был назначен командующим армией обороны непризнанной НКР в октябре 2020 года и был освобожден от занимаемой должности в сентябре 2021 года.