Проверку дееспособности продавца жилья предложили сделать обязательной

В новостях все чаще фигурируют сообщения о том, что добропорядочные покупатели лишаются законно приобретенного жилья из-за выявления внезапных оснований для оспаривания сделки, отметил глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил запросы вице-премьеру Дмитрию Григоренко и генпрокурору Александру Гуцану с предложением ввести обязательные проверки со стороны Росреестра информации о состоянии здоровья и дееспособности продавца жилья с целью защиты прав добросовестных покупателей. Документы есть в распоряжении ТАСС.

Депутат отмечает, что в новостях все чаще стали фигурировать сообщения о том, что добропорядочные покупатели лишаются законно приобретенного жилья и затраченных на его приобретение финансовых ресурсов из-за выявления внезапных оснований для оспаривания сделки.

"Довольно часто в качестве основания для оспаривания совершенной сделки применяется ссылка на статью 177 Гражданского кодекса РФ "Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими". С высокой долей вероятности подобная практика, позволяющая лишать честно приобретенных объектов недвижимости россиян, может быть еще и удобным механизмом для реализации различных мошеннических схем", - отметил Нилов.

Такая ситуация, по мнению парламентария, вызывает серьезный всплеск социальной напряженности и "в конечном результате не самым лучшим образом сказывается на демографической ситуации - граждане просто боятся приобретать жилье и планировать в связи с этим расширение семьи".

"Прошу поручить рассмотреть вопрос о возможности введения дополнительных инструментов контроля при совершении сделок купли-продажи недвижимости вроде обязательных проверок со стороны Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии информации о состоянии здоровья и дееспособности продавца (данных об учетных записях в психоневрологическом и наркологическом диспансерах) или иных мер, которые позволят покупателю после регистрации объекта в Росреестре быть уверенным, что его имущественные права защищены", - указано в тексте запроса.

Кроме того, депутат просит генпрокурора проанализировать сложившуюся ситуацию и высказать позицию ведомства относительно целесообразности корректировки действующего законодательства (в том числе статьи 177 Гражданского кодекса РФ) для защиты прав добросовестных покупателей жилья и воспрепятствования деятельности мошенников.