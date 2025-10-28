"Известия": малоимущим пенсионерам хотят компенсировать траты на лекарства

Компенсации планируют выплачивать пенсионерам с доходом ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается компенсировать стоимость лекарств пенсионерам с низкими доходами. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

"Законопроект направлен на усиление социальной поддержки наиболее уязвимых категорий граждан и реализацию принципов здравоохранения через механизм полной компенсации стоимости лекарств, назначенных врачом, для пенсионеров, чей доход ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума в регионе проживания", - сообщается в документе.

По данным издания, средства на реализацию инициативы предлагается выделить из федерального бюджета, а также из бюджетов регионов, в которых проживают пожилые люди.

"В отличие от малоимущих и многодетных, у подавляющего большинства пенсионеров нет никаких льгот и дополнительных выплат. Финансовую помощь получают лишь люди старше 80 лет, а все остальные вынуждены рассчитывать на свою пенсию, близких родственников или только на свои силы", - пояснил газете лидер партии Сергей Миронов. Он также подчеркнул, что ежемесячный прожиточный минимум пенсионера в зависимости от региона составляет 12-17 тыс. рублей, а пенсии многих из них не доходят до 20 тысяч рублей.

Кроме того, отмечается в издании, комитет Госдумы по охране здоровья готов поддержать и расширить законопроект. Так, глава комитета Сергей Леонов предложил обеспечить всех пенсионеров бесплатными лекарствами вне зависимости от того, превышает их пенсия прожиточный минимум или нет.