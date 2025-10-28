Солодов: Камчатке для расселения сейсмоопасных домов нужна федеральная помощь

В условиях дефицита федерального бюджета требуются прямые решения главы государства, считает глава региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Помощь федерального центра необходима Камчатскому краю для расселения сейсмоопасных домов, сообщил на ежегодной пресс-конференции с представителями СМИ губернатор Владимир Солодов.

"В условиях текущего дефицита федерального бюджета требуются прямые решения главы государства. Специальный указ президента <…> должен позволить приоритизировать расходы. <…> У нас есть утвержденная программа расселения аварийного жилья, которая требует ускоренной реализации, сейчас она недофинансируется из федерального бюджета: в 2025 году было направлено 20% от потребности, я обращался президенту, чтобы на следующий год доводился полный объем [финансирования]", - сказал Солодов.

Тогда, отметил губернатор, в Камчатском крае будет обеспечено расселение ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 2022 года. "В первую очередь, это те дома, которые наиболее пострадали. Мы сейчас формируем вторую региональную программу расселения аварийного жилья, получившего серьезные повреждения в период землетрясений", - пояснил губернатор, добавив, что уже поручил готовить площадки, где будет строительство нового жилья. Солодов добавил, что планируется ремонтировать, укреплять или строить заново здания социальных учреждений, которые пострадали от землетрясений.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. Утром 19 сентября у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,8: подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа - до 6 баллов, Усть-Камчатского округа - до 4 баллов.