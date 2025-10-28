В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре установят диагностические комплексы Gigadoc

Для получения информации об индексе массы тела, пульсе, уровне холестерина и других показателях достаточно будет подойти к экрану

ХАБАРОВСК, 28 октября. /ТАСС/. Комплексы с медицинским ассистентом Gigadoc от Сбера установят в крупных торговых центрах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Демешин.

"Можно ли проверить свое здоровье за 15 секунд? Оказывается - да! Помогут сделать это комплексы Gigadoc от Сбера, которые установим в крупных торговых центрах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Сертификаты на инновационную технику передал председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Андрей Черкашин", - сообщил он.

Глава региона уточнил, что для получения информации об индексе массы тела, пульсе, уровне холестерина и других биомаркерах достаточно будет подойти к экрану. Для диагностики используется искусственный интеллект и дистанционное измерение кровотока с помощью инфракрасного света.

"Своего рода экспресс-диспансеризация при необходимости станет сигналом, что надо обратиться к врачу для более детального обследования. Все мы знаем, что любую болезнь надо начинать лечить вовремя!" - отметил губернатор.