На серой ветке метро Москвы увеличивали интервалы движения поездов

Это было связано с проверкой состава

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов были увеличены на южном участке серой ветки московского метро. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения для проверки состава", - говорится в сообщении. Позднее движение восстановили.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии в графике", - говорится в сообщении.

