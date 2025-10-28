ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На серой ветке метро Москвы увеличивали интервалы движения поездов

Это было связано с проверкой состава
04:36
обновлено 05:22

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов были увеличены на южном участке серой ветки московского метро. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения для проверки состава", - говорится в сообщении. Позднее движение восстановили.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии в графике", - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (8:22 мск) - добавлена информация о восстановлении движения поездов. 

