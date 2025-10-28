В Запорожской области избрали делегатов на Всемирный русский народный собор

Всего выбрали 10 человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Члены Всемирного русского народного собора от Запорожской области избрали делегатов, которые будут представлять регион на XXVII Всемирном русском народном соборе "К 80-летию Победы. Защитник Отечества: военный и духовный подвиг", он пройдет 18-19 ноября в Москве, сообщил ТАСС председатель Заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко.

"Мы проходили вопрос в ноябре. Естественно, будет собор большой, он будет проходить в Москве под руководством нашего святейшего. Естественно, мы сегодня отобрали делегатов. Это 10 человек. Желающих было больше и их всегда было много. Но мы сейчас подумаем, может мы попросим еще квоту, чтобы нам добавили", - сказал он.

Руководитель секретариата Запорожского регионального отделения международной общественной организации "Всемирный русский народный собор" Александр Патаман подчеркнул, что делегацию возглавят три ее сопредседателя.

"Наши делегаты в Москве представят и свои предложения в общую всероссийскую повестку дня, и воспримут те наказы, которые даст Всемирный русский народный собор. Эти наказы лягут в основу нашей работы на целый год", - сказал он ТАСС.

На XXVII Всемирном русском народном соборе, который пройдет в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя в центре Москвы, будут обсуждаться вопросы защиты традиций, русского православия, семьи, миграции, благотворительности. 18 ноября состоятся заседания восьми секций, а 19 ноября - пленарное заседание.

О Соборе

Всемирный русский народный собор (ВРНС; до 1995 года - Всемирный русский собор, ВРС) - международная общественная организация, образованная под эгидой Русской православной церкви для обсуждения общенациональных вопросов, а также темы единения русского народа. В заседаниях ВРНС принимают участие представители власти, высшее духовенство традиционных религий России, лидеры общественных объединений, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. В 2005 году Всемирному русскому народному собору был предоставлен специальный консультативный статус при Организации объединенных наций, создано представительство ВРНС при ООН. С 2009 года Собор возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Среди задач Собора - духовное возрождение России, помощь в преодолении межнациональной розни, укреплении здоровья нации, а также защита русского языка, прав и интересов русских, проживающих за пределами РФ, содействие развитию дружеских отношений между народами России и других стран. По итогам ВРНС, прошедшего в конце октября 2013 года, президент РФ Владимир Путин был удостоен первой премии Всемирного русского народного собора за сохранение державной России.