Участку на западном побережье Камчатки грозит перелив песчаных кос

Власти региона ведут работу по укреплению дороги

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Перелив песчаных кос морской водой и сильное волнение в прибрежной зоне ожидаются на участке западного побережья Камчатки 29 октября, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Перелив песчаной косы морской водой прогнозируют на западном побережье Камчатки. С 12:00 до 13:00 (03:00 - 04:00 мск - прим. ТАСС) 29 октября может быть подтоплен участок побережья от поселка Октябрьского до мыса Левашова Усть-Большерецкого округа. Штормовое предупреждение сохранится до 16:00 (07:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Песчаную косу в Усть-Большерецком районе Камчатки регулярно подтапливает морской водой. Власти региона ведут работу по укреплению участков дороги.