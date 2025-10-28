В Кузбассе пять детских садов и четыре класса в школах закрыли на карантин

Деятельность учреждений приостановили в связи с распространением ОРВИ и внебольничной пневмонии

КЕМЕРОВО, 28 октября. /ТАСС/. Приостановлена деятельность 5 детских садов, а также 20 групп в 16 детских садах Кузбасса, где воспитываются свыше 620 детей, в связи с распространением ОРВИ и внебольничной пневмонии. Также дистанционное обучение введено в четырех классах четырех школ региона, сообщили ТАСС в Министерстве образования Кемеровской области.

Неделей ранее в министерстве сообщали, что приостановлена деятельность 2 детских садов, а также 34 групп в 25 детских садах для 715 детей. Также на дистант были переведены 15 детей в одной из школ региона.

"Приостановлена деятельность 5 детских садов в четырех территориях (253 ребенка), 20 групп в 16 детских садах в шести территориях (373 ребенка). Четыре класса в четырех школах в трех территориях переведены на дистанционное обучение (91 ребенок)", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что детсады полностью закрыты в Ленинск-Кузнецком, Тайгинском, Таштагольском и Тяжинском округах. На дистанционное обучение переведены классы в Новокузнецке, Ленинск-Кузнецком и Яшкинском округах

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю зарегистрировано 12,01 тыс. случаев ОРВИ, рост за неделю составило 6,24%. Против гриппа в регионе привиты 587 тыс. человек (23,06% населения).