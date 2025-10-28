Авария вызвала перебои с интернетом у крупнейшего провайдера в Новосибирске

За последний час зафиксировали 549 жалоб на компанию "Электронный город"

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 28 октября. /ТАСС/. Авария стала причиной сбоев в работе интернета от провайдера "Электронный город" в Новосибирске, сообщили представители компании в официальной группе во "ВКонтакте".

"У нас авария, телефония и чаты работают с перебоями. Уже исправляем, по готовности обязательно напишем", - говорится в сообщении.

За последний час на сайте "Детектор сбоев" зафиксировано 549 жалоб на провайдера "Электронный город". Пользователи сообщают о "массовом отключении интернета в Новосибирске".

У абонентов отсутствует доступ в сеть, невозможно дозвониться в службу поддержки компании, убедился корреспондент ТАСС. Связь работает с перебоями: на несколько минут доступ появляется, затем снова пропадает. Пользователи в соцсетях сообщают, что аналогичные проблемы наблюдаются у операторов "МТС" и "Билайн".

Сбои зафиксированы в Советском, Первомайском и Кировском районах, а также на Горской жилмассиве. Клиенты "Электронного города" столкнулись с проблемами утром 28 октября. Сайт и приложение компании также работают нестабильно.

"Электронный город" - крупнейший провайдер Новосибирской области, работающий с 2003 года. Компания охватывает 93% территории города, ее услугами пользуются более 500 тыс. жителей региона.