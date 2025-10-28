В Бурятии в ноябре определят авиаперевозчика для субсидированных рейсов

Сертификат "Ангары" на осуществление коммерческих воздушных перевозок аннулируется с 5 ноября

УЛАН-УДЭ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Бурятии к середине ноября определят авиаперевозчика для выполнения субсидированных рейсов между городом Улан-Удэ и северными населенными пунктами республики. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

27 октября стало известно, что Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Именно этот авиаперевозчик обеспечивал транспортную связь между Улан-Удэ и севером Бурятии.

"Объявлен отбор на определение авиаперевозчика, прием заявок стартует 1 ноября. В результате будет определена авиакомпания, которая возьмет на себя выполнение регулярных субсидированных рейсов из столицы республики в Таксимо и Нижнеангарск. <…> Ориентировочно итоги конкурса будут подведены в середине ноября 2025 года", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что сертификат "Ангары" на осуществление коммерческих воздушных перевозок аннулируется с 5 ноября 2025 года. 28 октября на сайте авиакомпании "Ираэро" появилось сообщение, что с 5 ноября начнется выполнение рейсов по маршруту Таксимо - Улан-Удэ - Таксимо, а с 7 ноября - по маршруту Нижнеангарск - Улан-Удэ - Нижнеангарск.

Авиакомпания "Ангара" закрывает продажи на все свои рейсы после 1 ноября. Для пассажиров с билетами на рейсы, планировавшиеся после 5 ноября, авиакомпания предлагает оформить возврат билетов с полной компенсацией оплаченных средств, или переоформить билеты на рейсы "Ираэро", "Авроры" или "Хабаровских авиалиний".