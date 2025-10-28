ABC: P. Diddy может выйти на свободу досрочно

Телеканал уточняет, что тюремный срок рэпера может быть пересмотрен в сторону уменьшения, если адвокаты добьются перевода музыканта в учреждение с более мягкими условиями

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс), приговоренный более чем к четырем годам заключения, может выйти на свободу раньше ожидаемого срока. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на данные Федерального бюро тюрем США.

Согласно информации, предполагаемая дата освобождения Комбса из следственного изолятора в Бруклине - 8 мая 2028 года. Телеканал уточняет, что тюремный срок рэпера может быть пересмотрен в сторону уменьшения, если адвокаты P. Diddy добьются перевода музыканта в учреждение с более мягкими условиями. В этом случае он сможет принять участие программе лечения от зависимости от запрещенных веществ, успешное завершение которой сократит его наказание на целый год.

3 октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса более чем к четырем годам тюремного заключения за транспортировку людей для занятия проституцией. Защита музыканта просила о 14 месяцах тюремного срока, прокуратура настаивала более чем на 11 годах лишения свободы.

В июле жюри присяжных признало рэпера виновным по двум эпизодам транспортировки людей для занятия проституцией, но вместе с тем посчитало, что он невиновен в более тяжких преступлениях, грозивших ему пожизненным заключением - вымогательстве и торговле людьми.