В саратовские села направят около 1 млрд рублей на бесплатное школьное питание

Мера поддержки начнет действовать с 1 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

САРАТОВ, 28 октября. /ТАСС/. Около 1 млрд рублей направят на организацию бесплатного школьного питания и бесплатное посещение детских садов на всей территории Саратовской области, кроме городов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Мы нашли решение и необходимые средства в объеме порядка 1 млрд рублей для того, чтобы обеспечить бесплатным детским питанием в среднеобразовательной школе, ввести бесплатный принцип нахождения в детских садиках и в сельской местности, и в райцентрах, кроме городов", - сказал Володин.

Меры поддержки начнут действовать с 1 января 2026 года. Финансирование дополнительно привлечено в региональный бюджет.

"У нас 18 городов в области. Кроме этих 18 городов мы это решение реализуем. Исходим из того, что в сельской местности тяжелее жить, доходы у жителей сельской местности меньше, чем в городах. Поэтому надо создавать условия, делать все для того, чтобы людям на селе жилось лучше", - добавил председатель Госдумы.

Он добавил, что решение также позволит поднять стандарты, чтобы обеспечить сбалансированным качественным питанием детей в школах и детских садах сельских территорий.