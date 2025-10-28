"МТС Музыка": интерес к песням из мультфильмов вырос на 64%

Музыку из мультипликационных фильмов, выпущенных во времена СССР, слушают в 25 раз больше, чем из новых картин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Саундтреки к анимационным картинам, созданным во времена СССР, в 25 раз популярнее, чем музыка из новых работ. В топ-3 самых востребованных композиций вошли "Антошка", "Чунга-Чанга" и "Улыбка", сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса "МТС Музыка".

Согласно результатам опроса сервиса, интерес аудитории к саундтрекам из советских и современных мультфильмов вырос на 64% за последний год. В 2025 году чаще всего такие песни звучали в мае (11%), июне (10,8%) и апреле (10,3%), а наиболее редко - в июле (4,9%), августе (5%) и сентябре (6%).

"Музыку из мультипликационных фильмов, выпущенных во времена СССР, слушают в 25 раз больше, чем из новых картин. В топ-50 самых популярных треков вошли только пять современных песен, в общем рейтинге они занимают места с 40 позиции", - отметили авторы исследования.

Самые востребованные детские песни из мультфильмов: "Антошка", "Чунга-Чанга", "Улыбка", "Песенка крокодила Гены", "Если добрый ты", "Песенка о лете", "Песня мамонтенка", "Неприятность эту мы переживем", "Песенка Львенка и Черепахи" и "Серенада Трубадура".

В топ-5 самых популярных детских песен из современных мультфильмов вошли: "Три кота", "Мастер беспорядка", "Тема медведя", Hakuna Matata и "Самая первая мелодия".