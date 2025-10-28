Движение транспорта на участке трассы Тюмень - Ханты-Мансийск восстановили

В Югре ожидаются переменная облачность и небольшие осадки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 октября. /ТАСС/. Ограничения движения на участке автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, введенные ранее из-за ухудшения погодных условий, сняты, движение транспорта восстановлено в полном объеме. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"Ограничения сняты. Движение транспортных средств восстановлено", - говорится в сообщении.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Югре днем во вторник, 28 октября, ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки, в отдельных районах гололедные явления, температура воздуха составит плюс 1 - плюс 6 градусов.