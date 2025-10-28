Кабмин выделил более 700 млн рублей на дооснащение медучреждений Курской области

На выделенные средства закупят порядка 500 единиц медицинских изделий

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда кабмина более 700 млн рублей на дооснащение больниц и поликлиник Курской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Более 700 млн рублей будет направлено Курской области на закупку медицинского оборудования для больниц и поликлиник", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на эти средства закупят порядка 500 единиц медицинских изделий для дооснащения 20 организаций, в том числе областных, городских и центральных районных больниц, станций скорой помощи, офтальмологических клиник, стоматологических поликлиник для детей и взрослых. Среди планируемого к закупке оборудования - аппараты УЗИ, КТ, устройства для сердечно-легочной реанимации, система для проведения микрохирургических операций на глазах.