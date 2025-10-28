Верховный суд инициировал создание в Москве Внуковского районного суда

В юрисдикцию суда попадут территории районов Внуково и Филимонковский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Верховный суд России инициировал создание в Москве Внуковского районного суда. Пленум Верховного суда РФ под председательством Игоря Краснова одобрил внесение в Госдуму законопроекта "О создании Внуковского районного суда города Москвы", сообщает корреспондент ТАСС.

Согласно законопроекту, в юрисдикцию Внуковского районного суда попадут территории районов Внуково и Филимонковский.

Необходимость создания нового суда связана с возрастающей численностью населения в Новомосковском административном округе Москвы и высокой нагрузкой на судей действующего там Щербинского районного суда. В результате прошедшей в прошлом году административно-территориальной реформы на территории Троицкого и Новомосковского округов Москвы вместо 21 поселения было создано 8 районов, а Внуково из поселения в Солнцевском районе Западного административного округа стало районом Новомосковского округа.

Согласно данным управления Федеральной службы госстатистики по городу Москве и Московской области, на 1 января 2025 года в Новомосковском округе проживало 582,7 тыс. человек, из них в районах Внуково и Филимонковский - 265,9 тыс. человек (во Внуково - 128,4 тыс. человек, в Филимонковском - 137,5 тыс. человек). За 2013-2024 годы нагрузка на судей Щербинского районного суда возросла более чем в шесть раз (с 4 641 дела в 2013 году до 28 830 дел в 2024 году), в том числе по гражданским делам - почти в семь раз, по уголовным делам - более чем втрое.

Предполагается, что в новом суде будет 20 судей и 62 работника аппарата суда. Его планируется разместить на объектах, ранее уже переданных под размещение районных судов Москвы, поэтому дополнительных расходов на строительство здания, обеспечение охраны и обслуживания здания не потребуется. Внуковский суд станет 36-м районным судом столицы.