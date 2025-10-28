В Москве за девять месяцев почти на 27% снизилось число ДТП с пьяными водителями

Число погибших и пострадавших в дорожных авариях по вине нетрезвых водителей также сократилось на 67,2% и 18,9%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Количество ДТП с пьяными водителями в Москве за 9 месяцев сократилось почти на 27%, а погибших и пострадавших по их вине - на 67,2% и 18,9% соответственно. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По итогам 9 месяцев 2025 года отмечается снижение количества ДТП с участием водителей с признаками опьянения на 26,6%. Количество погибших и пострадавших в дорожных авариях по вине нетрезвых водителей также сократилось на 67,2% и 18,9% соответственно", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ГАИ отметили, что, несмотря на устойчивую тенденцию к снижению всех показателей аварийности с участием нетрезвых водителей, пьянство за рулем и перевозка детей нетрезвыми водителями остаются наиболее опасными социальными факторами и всегда находятся в центре внимания как сотрудников Госавтоинспекции, так и общественности. "В настоящее время перемены в общественном сознании определенно есть. В социальных сетях появляется все больше сообществ, в которых люди привлекают внимание к проблеме пьянства за рулем", - пояснили в ГАИ.

Кроме того, неравнодушные граждане активно помогают Госавтоинспекции выявлять таких нарушителей. В свою очередь сотрудники Госавтоинспекции готовы принять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях. Количество привлекаемых к административной ответственности водителей по причине управления ими автомобилями в состоянии опьянения остается достаточно большим. "Так, за указанный период за данное правонарушение привлечен к ответственности 6 981 водитель, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования - 9 578. В отношении 873 водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде", - рассказали в Госавтоинспекции.

Столичная Госавтоинспекция предупредила, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 года до 2 лет. Кроме того, ему грозит штраф в размере 45 тыс. рублей. За повторное нетрезвое вождение наступает уголовная ответственность. УК РФ за это преступление предусмотрено наказание начиная от штрафа в размере 200 тыс. рублей и заканчивая лишением свободы на срок до 2 лет.