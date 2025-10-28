МЧС готово принять в свои учебные заведения сотрудников из Саудовской Аравии

В учебных организациях обучается более 600 иностранных специалистов из 23 стран, отметил глава ведомства Александр Куренков

ЭР-РИЯД, 28 октября. /ТАСС/. МЧС России готово принять сотрудников из Саудовской Аравии в свои учебные заведения и начать обмениваться опытом. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на встрече с главой МВД Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Саудом бен Наифом.

"В учебных заведениях МЧС России накоплен уникальный опыт и сформирована мощная материально-техническая база, позволяющая нам готовить высококлассных специалистов в области пожарно-спасательного дела и повышать уровень их квалификации. В настоящее время в наших учебных организациях обучается более 600 иностранных специалистов из 23 стран. С радостью готовы распахнуть двери учебных заведений МЧС России для ваших сотрудников", - сказал он.

Кроме того, отметил министр, в Сербии и Армении функционируют российско-сербский и российско-армянский гуманитарные центры.

"Данные центры оснащены современными учебно-тренировочными комплексами, которые позволяют пожарным и спасателям оттачивать профессиональное мастерство в условиях, максимально приближенных к реальным. Мы готовы наладить взаимодействие и принимать ваших специалистов в любое удобное время. В свою очередь нам было бы интересно перенять ваш опыт подготовки пожарных и спасателей", - отметил Куренков.

Вечером 28 октября на главном стадионе Эр-Рияда состоится церемония открытия чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, в котором примет участие российская сборная.

