В Москве сумма погашенного от дистанционных преступлений ущерба выросла почти на 128%

Раскрываемость этого вида правонарушений выросла на 5%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сумма изъятого имущества и добровольно погашенного ущерба от дистанционных преступлений возросла в Москве и составила 127,6% от общей суммы причиненного ущерба. Об этом сообщил замначальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по г. Москве Владимир Прасолов.

"Несмотря на в целом положительные результаты в противодействии киберпреступлениям, мы отмечаем, что обстановка продолжает оставаться сложной. Несмотря на снижение количества преступлений, продолжает расти ущерб, но здесь также следует отметить, что при росте ущерба сумма имущества изъятого и добровольно погашенного ущерба от преступлений возросла и составила 127,6% от общей суммы причиненного ущерба", - сказал он на пресс-конференции.

Прасолов добавил, что преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий продолжают составлять практически половину всех преступлений, совершаемых в Москве. "Наиболее распространенным видом этих преступлений по-прежнему остаются хищения в сфере информационной технологии, а именно мошенничество и кража", - рассказал он, отметив, что данный вид преступлений, несмотря на то, что остается самым распространенным, также имеет тенденции к снижению.

По итогам девяти месяцев на территории Москвы отмечается снижение регистрации преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, на 9,7%. Раскрываемость этого вида правонарушений выросла на 5%.