В Подмосковье почти 380 человек стали почетными донорами

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Звание "Почетный донор России" с начала текущего года получили почти 380 жителей Московской области. Всего в Подмосковье насчитываются около 28 тыс. человек, удостоенных такого статуса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В Подмосковье проживает множество ответственных и отзывчивых людей, регулярно сдающих кровь и ее компоненты. Важно отметить, что большая часть доноров делает это на безвозмездной основе. С начала года в регионе звание "Почетный донор России" получили 379 человек", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что в настоящее время в Подмосковье насчитывается почти 28 тыс. почетных доноров.

Как отметили в министерстве, стать донором может любой житель старше 18 лет, который не имеет противопоказаний к донорству крови и прошел специальное медицинское обследование перед донацией, непосредственно в учреждении службы крови перед кроводачей. Для того чтобы получить статус почетного донора, необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетать сдачу цельной крови и ее компонентов.