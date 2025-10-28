В Москве стартовала программа "Угольные города России" с участием ветеранов СВО

Программа рассчитана на год и состоит из пяти последовательных модулей

Здание Московской школы управления "Сколково" © Михаил Климентьев/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Образовательная программа "Угольные города России" с участием ветеранов СВО стартовала в московской школе управления "Сколково" 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Защитники Отечества".

"27 октября в московской школе управления "Сколково" стартовала совместная образовательная программа Минэнерго РФ и ВЭБ.РФ, направленная на подготовку управленческих команд российских городов, экономическая деятельность которых в значительной степени связана с угледобычей. В задачи программы входит формирование профессиональных управленческих команд, способных разработать и реализовать комплексные проекты развития городов, зависимых от угледобычи, обеспечить диверсификацию экономики, создать новые рабочие места в неугольных отраслях, повысить качество жизни населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа рассчитана на один год и состоит из пяти последовательных модулей, охватывающих полный цикл преобразования городов.

В пресс-службе фонда также сообщили, что обучение пройдут команды 56 городов из 14 субъектов РФ, включая 26 городов воссоединенных территорий. "В каждую команду вошли шесть-семь человек: главы городов, представители региональных и муниципальных органов власти, институтов развития, угольного бизнеса. Кроме того, при поддержке фонда "Защитники Отечества" в управленческие команды включены ветераны специальной военной операции, что подчеркивает социальную значимость программы", - сказали в фонде.

Там добавили, что по итогам обучения команды представят готовые к реализации комплексные программы развития своих городов, включающие стратегии диверсификации и планы снижения зависимости от угольной отрасли, направленные на повышение качества жизни жителей и создание новых рабочих мест.