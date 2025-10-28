В Москве лидером в схемах мошенников стал фейк о взломе аккаунта на "Госуслугах"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Мошенники чаще всего используют для обмана москвичей ложные сообщения о взломе аккаунта на "Госуслугах". Об этом сообщил начальник 6-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве Денис Коваленко.

"Лидером по распространенности является способ завладения доверием граждан через создание мифа о взломе аккаунтов на "Госуслугах". Аккаунт "Госуслуг" - это цифровой паспорт гражданина. Через него можно получать доступ к десяткам сервисов - от записи в поликлинике до управления персональным накоплениями", - сказал он на пресс-конференции.

Коваленко подчеркнул, что для аферистов ценность представляют не только сами "Госуслуги", но и возможность использовать учетную запись в преступных целях.