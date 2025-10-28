Эксперт Хачмафова: фотосессия в осенней листве может вызвать аллергию

Врач-терапевт Красногорской больницы отметила, что особую опасность представляют листья, собранные вблизи автомобильных дорог и промышленных зон

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Опавшие листья являются переносчиками аллергенов и загрязняющих веществ, фотосессии в осенней листве могут способствовать появлению аллергических реакций. Об этом сообщила врач-терапевт Красногорской больницы Нафисет Хачмафова.

"Листья являются переносчиком широкого спектра микроорганизмов, аллергенов и загрязняющих веществ. При подбрасывании листвы в воздухе создается опасный аэрозоль, содержащий частицы пыли, споры грибов и бактерии. При вдыхании они могут вызывать раздражение дыхательных путей и сильные аллергические реакции", - рассказала Хачмафова, которую процитировали в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

Она отметила, что особую опасность представляют листья, собранные вблизи автомобильных дорог и промышленных зон. На их поверхности накапливаются тяжелые металлы - свинец, кадмий, цинк, а также сажа, нефтепродукты и другие токсичные соединения, которые легко попадают в организм через дыхательные пути или кожу.

Также специалист подчеркнула, что опавшая листва - это идеальная среда для развития плесени, сапрофитных грибов, личинок насекомых и клещей. Контакт с ними грозит возникновением аллергического дерматита и микозов кожи, а для людей с ослабленным иммунитетом - даже инфекционно-воспалительными осложнениями. Кроме того, во влажной листве могут долго сохраняться возбудители кишечных инфекций и паразиты, особенно если поблизости выгуливают домашних животных.