В "Манеже" к юбилею ВКС пройдет интерактивная выставка "На страже воздушных границ"

Посетители мероприятия смогут ознакомиться с парком авиационной техники, узнают о системах противовоздушной обороны и смогут увидеть макеты космических аппаратов, находящихся на околоземной орбите

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Интерактивная выставка "На страже воздушных границ", посвященная 10-летию образования Воздушно-космических сил (ВКС), пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 4 по 22 ноября. Об этом сообщили ТАСС организаторы выставки.

"С 4 по 22 ноября в ЦВЗ "Манеж" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив пройдет интерактивная выставка "На страже воздушных границ", посвященная 10-летию образования Воздушно-космических сил, одного из самых мощных и наиболее высокотехнологичных видов Вооруженных сил Российской Федерации, оснащенных новейшим вооружением, техникой, современными системами управления и связи", - рассказали организаторы.

По их словам, посетители выставки смогут ознакомиться с парком авиационной техники, узнают о системах противовоздушной обороны и смогут увидеть макеты космических аппаратов, находящихся на околоземной орбите.

Отмечается, что в рамках экспозиции гостям также будут показаны документальные кадры, демонстрирующие работу ВКС. "В фильме рассказывается о том, какие сильные духом люди охраняют наш покой, и как ВКС обеспечивает безопасность государства и отстаивает его национальные интересы, в том числе в ходе проведения специальной военной операции", - сказали организаторы.

Выставка организована военным корреспондентом Анастасией Михайловской при поддержке Союза машиностроителей России, благотворительного фонда содействия реализации социальных программ и проектов "ПАТРИОТ" и межрегиональной духовно-просветительской общественной организации "Русский Дом".