В Москве удается устанавливать организаторов дистанционных преступлений

Вместе с тем, как отметил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин, значительная часть организаторов дистанционных хищений находится за пределами страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции в большинстве случаев устанавливают организаторов киберпреступлений в сфере экономики, им заочно предъявляются обвинения и они объявляются в розыск. Об этом сообщил начальник 10-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве Сергей Финогенов.

"Относительно преступлений, совершаемых в сфере экономики, зачастую данные лица, организаторы, известны. По некоторым уголовным делам есть конкретные примеры, когда мы предъявляем здесь обвинение заочно и, соответственно, дальше объявляем их в розыск", - сказал он.

Вместе с тем, как отметил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин, значительная часть организаторов дистанционных хищений находится за пределами страны.

По словам Васенина, те факты привлечения организаторов, которые есть - это лица, которые находились в России. "У нас таких примеров, на самом деле, большое количество. Но основная масса лиц, которые организуют данный вид преступлений, находится, еще раз подчеркну, за пределами границы РФ", - подчеркнул Васенин.