В Подмосковье с начала 2025 года свыше 1 млн детей прошли профосмотры

Дети могут пройти профилактический осмотр как в поликлинике, так и образовательном учреждении

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Более 1 млн детей, проживающих в Московской области, с начала текущего года прошли профилактические медицинские осмотры. При выявлении отклонений от норм пациентов отправляют на более углубленную диагностику, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Дети могут пройти профилактический осмотр как в поликлинике, так и образовательном учреждении, что особенно удобно для работающих родителей. При выявлении отклонений они будут направлены на более углубленную диагностику. Всего с начала года в Подмосковье профилактические осмотры прошли уже более 1,1 млн детей", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе отметили, что профилактические осмотры необходимы для уточнения группы здоровья ребенка, а также своевременного выявления патологий и рисков их развития.

Отмечается, что данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете на региональном портале Госуслуг "Здоровье" в течение 45 дней.