Минтранс рекомендовал приоритетное обслуживание семей с детьми в аэропортах РФ

Кроме того, ведомство рекомендует создать комфортную среду для семей с детьми на всех этапах путешествия

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ рекомендовало в аэропортах обеспечить приоритетное обслуживание семей с детьми, следует из распоряжения главы министерства Андрея Никитина (текст есть у ТАСС).

Кроме того, Минтранс рекомендует создать комфортную среду для семей с детьми на всех этапах путешествия. Среди рекомендаций - обеспечение возможности предварительного бронирования мест для семей с детьми, а также установка указателей и информационных табло с понятной информацией для родителей. Кроме того, рекомендовано обеспечить наличие пандусов и лифтов для доступа с колясками в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и в общественном транспорте.