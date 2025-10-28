ГД разрешила использовать взносы на капремонт нежилых помещений для реновации в Москве

Собственники имеют право выбрать способ формирования фонда капитального ремонта - одним из них является использование специального счета

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект об использовании взносов на капремонт от собственников нежилых помещений в доме, включенном в программу реновации в Москве, на реализацию реновации.

По действующему законодательству собственники помещений в многоквартирном доме обязаны платить ежемесячный взнос на капремонт. При этом собственники имеют право выбрать способ формирования фонда капитального ремонта - одним из них является использование специального счета. В случае включения дома в программу реновации, если для формирования фонда капитального ремонта собственниками жилых помещений был выбран специальный счет, владелец счета после перехода права собственности на все помещения Москве, обязан передать права на счет городу. Взносы в дальнейшем используются на реализацию программы реновации.

Как отмечается в пояснительной записке, порядок использования взносов на капитальный ремонт от собственников нежилых помещений в домах, включенных в программу реновации, федеральным законодательством не урегулирован.

В связи с этим вносятся изменения в закон "О статусе столицы Российской Федерации", которыми предусматривается возможность использования взносов на капитальный ремонт собственников нежилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации, на цели реализации программы. Также на собственников любых помещений распространяется норма о необходимости передавать Москве права на специальный счет после перехода права собственности на все помещения при включении дома в программу реновации.