Авиакомпания S7 возобновила регулярные рейсы из Новосибирска в Краснодар

Первый самолет вылетел с полной посадкой

НОВОСИБИРСК, 28 октября. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines возобновила регулярные рейсы из Новосибирска в Краснодар. Это второе направление авиакомпании в столицу Кубани после Москвы, сообщили в пресс-службе компании.

"Теперь же к столичному маршруту присоединился и Новосибирск", - приводятся в сообщении слова директора по стратегии S7 Group Игоря Веретенникова.

Рейсы из Новосибирска будут выполняться каждый день, кроме пятницы. Первый самолет вылетел с полной посадкой, уточнили в компании. Из-за высокого спроса авиакомпания нарастила число рейсов из Москвы. Загрузка с 12 октября составила 98%, было перевезено более 2,3 тыс. пассажиров.

Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 11 сентября. Он не обслуживал самолеты с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности.