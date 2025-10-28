В Москве направили иск к женщине, у которой в горах мусора жили девять кошек

Требования управляющей организации о необходимости уборки в квартире женщина упорно игнорировала

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Иск о запрете содержания животных в жилом помещении и приведении квартиры в надлежащее санитарное состояние направлен москвичке, у которой в большом количестве мусора жили девять кошек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Лефортовская межрайонная прокуратура со специалистами провела проверку информации о нахождении в квартире животных. Сведения подтвердились. Собственница квартиры накопила у себя дома большое количество мусора, также установлено, что с ней проживают 9 кошек, которые не вакцинированы. <…> Результат: к собственнице квартиры предъявлен иск о запрете содержания животных в жилом помещении и приведении квартиры в надлежащее санитарное состояние", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, на женщину жаловались соседи - жители дома на 5-й Кожуховской улице. В ходе проверки в квартире обнаружили большое количество мусора, неприятный запах, насекомых и страдающих животных. Ранее требования управляющей организации о необходимости уборки в квартире женщина упорно игнорировала.