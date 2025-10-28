В "Аптекарском огороде" откроется выставка кактусов

На мероприятии можно будет пообщаться с участниками старейшего клуба коллекционеров кактусов и суккулентов в России

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Выставка кактусов откроется в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве 1 ноября, сообщила пресс-служба ботсада.

"С 1 по 9 ноября в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет ежегодная выставка кактусов и других суккулентных растений, организованная Московским клубом любителей кактусов. Мероприятие будет интересно всем ценителям флоры самых засушливых уголков нашей планеты. В экспозиции будут представлены редкие и уникальные экземпляры из частных коллекций членов клуба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также посетители увидят засухоустойчивые растения семейства бромелиевых и каудексные растения, которые имеют утолщенный водозапасающий ствол, из коллекционного фонда "Аптекарского огорода". На мероприятии можно будет пообщаться с участниками старейшего клуба коллекционеров кактусов и суккулентов в России, который был основан в 1953 году.