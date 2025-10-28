В Донбассе и Новороссии восстановили 24 тыс. объектов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что ремонтные работы идут хорошими темпами

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Число объектов, построенных и отремонтированных в регионах Донбасса и Новороссии, достигло 24 тыс. Об этом в рамках тематического мероприятия "100 проектов России. Строительство" в Национальном центре "Россия" сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

30 сентября Хуснуллин сообщал о том, что в регионах Донбасса и Новороссии со дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией восстановлено и построено более 23,5 тыс. объектов.

"Мы построили, восстановили, отремонтировали 24 тыс. объектов", - сказал он.

Хуснуллин отметил при этом, что восстановление регионов идет "хорошими темпами". "Темпы очень хорошие, но работы еще очень много. Ключевой вопрос - это запуск промышленных предприятий, чтобы экономика заработала. У нас неплохо идет развитие, хотелось бы лучше, но в целом - неплохо", - добавил вице-премьер.