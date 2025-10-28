Figaro: авторы фейков о жене Макрона напомнили суду о праве на сатиру

Они выразили удивление тем, что их "сообщения в интернете о том, что супруга президента сменила пол, попались на глаза самой первой леди"

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Брижит © Michael Campanella/ Getty Images

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Обвиняемые по делу о распространении фейков о первой леди Франции Брижит Макрон заявили в суде, что считают свои действия сатирой в рамках свободы слова. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По данным издания, подсудимые отрицали, что участвовали в травле жены главы государства в интернете. Они назвали свои публикации в соцсетях "черным юмором в стиле журнала Charlie Hebdo".

Они выразили удивление тем, что их "сообщения в интернете о том, что супруга президента сменила пол, попались на глаза самой первой леди", которая, по их убеждению, не читает соцсети и не имеет страницы в X. Один из подсудимых задал вопрос, "нужно ли специальное разрешение на юмор во Франции", добавив, что "иначе следует запретить в стране соцсети".

Обвиняемые оставили без ответа вопрос судей, сознавали ли они, что их публикации оказывают воздействие на психическое здоровье супруги президента. В своем письме к следователю Брижит Макрон написала, что сообщения в соцсетях "причинили страдания ее внукам, а ей приходится слушать разговоры на эту тему во время зарубежных визитов".

Из 10 главных обвиняемых, среди которых несколько специалистов по информационным технологиям, риелтор, учитель и социальный работник, на процесс явились только 7. Их средний возраст составляет 50 лет. Слушания проходили в отсутствие истицы - Брижит Макрон. По данным Le Figaro, подсудимым грозит до двух лет лишения свободы.