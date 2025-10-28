Новый терминал аэропорта Салехарда откроется в срок

Проект реализуется успешно, открытие ожидается в 2028 году, отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Новый терминал аэропорта Салехарда откроется в срок согласно плану - в 2028 году, проект реализуется успешно. Об этом доложил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В Мурманске на Арктическом форуме докладывал вам о проекте развития аэропорта столицы региона. Хочу поблагодарить правительство РФ. Успешно двигаемся, есть меры поддержки, которые будут вовлечены в этот проект. Надеюсь, в 2028 году, как запланировано, откроем новый терминал аэропорта", - сказал он.

Артюхов отметил в целом важность авиарейсов для региона - 37 из них осуществляются с поддержкой. Путин уточнил, о каких именно рейсах идет речь, на что глава региона сообщил - о внутренних.

"Самые разные города связаны сетью. Конечно, учитывая, что Север всегда строился всей огромной страной, у всех разные корни, поэтому бабушки, близкие в разных городах, в разных частях страны живут. Очень важно, чтобы у людей была возможность сообщения", - добавил Артюхов.