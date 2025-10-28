На Ямале появилось около 30 новых детских садов и 17 школ

Регион поставил задачу сделать лучшую территорию детства, отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Порядка 30 новых детских садов и 17 школ появилось в Ямало-Ненецком автономном округе. Губернатор региона Дмитрий Артюхов на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что регион поставил задачу сделать лучшую территорию детства.

"Мы поставили перед собой амбициозную задачу - сделать лучшую территорию детства, несмотря на очень суровый климат. Основные результаты - это 30 новых детских садов, 17 школ, хотя надо еще больше строить", - сказал Артюхов во время рабочей встречи с Путиным.

Он отметил, что в регионе строят восемь новых школ, еще порядка шести находятся на капитальном ремонте. "Я думаю, по мере ввода - часть школ вводится в следующем учебном году - еще через год проблема (25% школьников ходят во вторую смену - прим. ТАСС) во многом будет уже уходить", - подчеркнул Артюхов. Кроме того, в регионе также строятся различные спортивные объекты, в том числе небольшие лыжные базы.

В пресс-службе губернатора региона уточнили, что Ямал также является одним из ведущих регионов в создании пространств для молодежи. На данный момент, на Ямале действуют пять арт-резиденций, а до 2027 года планируется открыть еще три. Также планируется открыть арт-резиденции во всех городах Ямала и на территории арт-кластера "Таврида". Отмечается, что успешный опыт округа был взят за образец и лег в основу федеральной программы "Регион для молодых", благодаря которой современные площадки для молодежи открываются по всей России.