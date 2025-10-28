Лидер Колумбии считает, что США и Израиль разрабатывают планы его похищения

Густаво Петро считает, что его хотят посадить в тюрьму

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 28 октября. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что спецслужбы США и Израиля разрабатывают планы его похищения и помещения в тюрьму.

"Они могут попытаться найти способы похитить президента Колумбии силами "Моссад", ЦРУ, DEA (Управление по борьбе с распространением наркотиков США - прим. ТАСС), чтобы тот оказался в тюрьме. Там, где его голос не будет услышан. Где-нибудь подальше от Соединенных Штатов, - сказал глава государства на митинге в Боготе, трансляция которого велась на сайте правительства республики. - Правительство США выбрало мафию в качестве своего союзника в Колумбии".

Ранее глава Белого дома посчитал, что Колумбия полностью оказалась под контролем наркокартелей. При этом лидеры Колумбии и США уже несколько раз вступали в словесные перепалки. Так, Петро в интервью телеканалу Univisi n заявил, что миру нужно либо изменить американского президента Дональда Трампа, либо "избавиться от него". Комментируя эти слова, Трамп назвал колумбийского коллегу "бандитом и плохим человеком" и призвал его выбирать выражения, пригрозив в противном случае принять "серьезные меры" против него и его страны.

В октябре 2023 года руководство Колумбии приняло решение отозвать для консультаций своего посла в Израиле из-за военной операции в секторе Газа. Петро тогда заявил, что удары по анклаву и его блокада несут жертвы и разрушения, сравнимые с последствиями подавления нацистами восстания в Варшавском гетто в 1943 году. Израильские власти вызвали в МИД посла Колумбии Маргариту Манхаррес для беседы, посчитав высказывания Петро "антисемитскими". В мае 2024 года Богота разорвала дипломатические отношении с Израилем.