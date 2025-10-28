Артюхов заявил, что каждая четвертая семья на Ямале является многодетной

Губернатор отметил, что по итогам 2024 года регион вышел на третье место по рождаемости в России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Каждая четвертая семья Ямало-Ненецкого автономного округа является многодетной. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов 28 октября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Одно из таких самых главных достижений, которыми мы гордимся, - по итогам прошлого года вышли на третье место по рождаемости в стране. <…> Каждая четвертая семья многодетная. Если я не ошибаюсь, в России, кажется, в среднем каждая десятая", - сказал Артюхов Путину.

Артюхов отметил, что в регионе также наблюдается трехкратный рост количества многодетных семей. "Будем стараться условия для молодого поколения сохранять, чтобы эта тенденция у нас и дальше была. Разные меры поддержки, чтобы молодым семьям оказывать помощь, и по линии жилищной политики", - сказал Артюхов во время рабочей встречи с Путиным.

В пресс-службе правительства региона отметили, что всего в округе порядка 17 тыс. многодетных семьей, за последние 10 лет их число выросло в три раза. Наибольший рост отмечается в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надымском районе. Для многодетных семей в регионе предусмотрено более 20 мер поддержки в различных сферах.